La Gazzetta dello Sport: "Trapani, via un punto: il Siena diventa sesto"

vedi letture

"Trapani, via un punto: il Siena diventa sesto". Questo il titolo a pagina 26 che La Gazzetta dello Sport dedica alle penalizzazioni assegnate ieri: "Dopo i deferimenti per i mancati pagamenti stipendi di gennaio e febbraio, sono arrivate le penalizzazioni: in Serie B -1 per il Trapani, in C -1 per il Siena nel girone A e -2 per Catania e Casertana nel C".