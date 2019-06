La Gazzetta dello Sport: "Ventura riparte da Salerno con Lotito"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ventura riparte da Salerno con Lotito". E' questo il titolo d'apertura delle pagine di Serie B de La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul colpo in panchina della Salernitana, che ha trovato l'accordon con l'ex commissario tecnico per un contratto di un anno con opzione per il secondo in caso di promozione in Serie A.