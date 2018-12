© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Sarà un weekend dalle grandi emozioni quello che sta per iniziare per Walter Zenga, tecnico del Venezia. Il calendario, infatti, propone il match allo 'Scida' contro il Crotone. "Sogni e delusioni. Zenga a Crotone sente aria di casa" è il titolo che ha scelto in merito La Gazzetta dello Sport. "Il tecnico del Venezia domenica torna da rivale. Al grande amore seguì la retrocessione doloroa".