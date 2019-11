© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Nazione (ed. Empoli) in edicola questa mattina ha riservato uno spazio al suo interno per la squadra di Bucchi con questo titolo: "Gazzola si scalda, sorprese in vista". Il tecnico pensa a un cambio a destra, ma c'è l'incognita della tenuta fisica. In mezzo rientra Bandinelli, La Gumina e Mancuso dovrebbero essere confermati, con Dezi a fare il trequartista.