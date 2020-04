La Nazione, Empoli: "Il programma per farsi trovare pronto se si tornerà a giocare"

La Nazione (ed. Empoli) in edicola questa mattina dedica spazio nell'apertura della prima pagina della sezione sportiva alla squadra di Pasquale Marino nel taglio alto con il titolo seguente: "Il programma per farsi trovare pronta se si tornerà a giocare". Giovanni Petralia, uno dei preparatori ha parlato in maniera chiara: "I ragazzi sono stati finora straordinari, di questo gli va dato merito. È il loro lavoro, certo, ma in queste situazioni abbiamo trovato una professionalità eccezionale".