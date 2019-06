© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Andreazzoli è stato liberato, ma ora si discute sullo staff": è questo il titolo di apertura de La Nazione - Edizione Empoli dedicata alla compagine azzurra. Si parla dell'addio di Aurelio Andreazzoli, tecnico della promozione in A. Da discutere anche la questione dedicata allo staff, che verrà affrontata nei prossimi giorni.

"Turri aspettavano l’annuncio e alla fine è arrivato, Aurelio Andreazzoli non è ufficialmente più l’allenatore dell’Empoli. Il via libera della società - si legge nell'attacco dell'articolo - è stato sancito con la promessa, da parte del Genoa che lo metterà sotto contratto, di un’operazione di mercato che in un certo senso comprenda anche una specie di indennizzo per l’anno di contratto che il tecnico non rispetterà. Tutto fatto, tutto deciso, anche se al momento quello di Andreazzoli rimane l’unico addio".