La Nuova Ferrara: "La SPAL a caccia di una punta"

"La SPAL a caccia di una punta", titola questa mattina in taglio alto La Nuova Ferrara. Biancazzurri al lavoro per completare l'organico a disposizione di Marino: si cerca un attaccante, per dare slancio alle ambizioni di promozione. Domani c'è la sfida al Cosenza: dopo il pari all'esordio contro il Monza, per gli estensi l'obiettivo è centrare il primo successo in campionato.