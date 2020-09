La Nuova Ferrara: "Per la SPAL a Monza un punto prezioso"

"Per la SPAL a Monza un punto prezioso", titola in taglio alto l'edizione odierna de La Nuova Ferrara. Inizia con un pari la stagione dei biancazzurri, che non vanno oltre lo zero a zero contro il Monza di Berlusconi e Galliani. Il tecnico Marino vuole di più: "Serve intensità". Intanto alla sfida di Coppa Italia contro il Bari potranno assistere, su invito, mille tifosi.