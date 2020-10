La Nuova Ferrara: "SPAL, la ripresa condizionata dalle nazionali"

"SPAL, la ripresa condizionata dalle nazionali", è il titolo che La Nuova Ferrara dedica ai biancazzurri in taglio basso. "Il Covid non guarda in faccia nessuno, nemmeno il calcio", scrive il quotidiano, e l'aumento di contagi in concomitanza con la sosta per le nazionali non può che provocare una certa dose di inquietudine.