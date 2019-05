Pari interno per la Cremonese che impone lo 0-0 al Brescia e prosegue nella sua striscia positiva consolidandosi nella zona playoff. Per averne la certezza però la squadra di Rastelli deve aspettare l'ultimo turno di campionato. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de La Provincia di Cremona: "A Perugia per prendersi i playoff".