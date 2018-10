La Provincia: "La Cremonese oggi col Venezia cerca il riscatto"

© foto di Ospite

Una vittoria nelle ultime cinque giornate per la Cremonese di Andrea Mandorlini. La sconfitta contro il Benevento dello scorso weekend brucia ancora e così la formazione grigiorossa cercherà questa sera riscatto contro un Venezia a secco di vittorie dallo scorso 25 agosto. Per questo La Provincia, quotidiano di Cremona, quest'oggi titola in prima pagina "La Cremonese oggi col Venezia cerca il riscatto".