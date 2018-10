© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sconfitta in casa del Benevento per la Cremonese. I grigiorossi sono stati battuti 2-1 al “Vigorito” nel match di ieri pomeriggio. Questo il titolo in prima pagina dell’edizione odierna de La Provincia: “Per la Cremonese a Benevento il primo ko: 2-1”.