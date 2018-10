La querelle tra Figc e Lega B trova spazio anche su La Repubblica. "Guerra in Figc, Uva e la Serie B all'attacco di Gravina" è il titolo del fondo a pagina 50. "La tregua è durata la miseria di 72 ore. La Federcalcio del neoeletto presidente Gravina deve già far fronte alla prima crisi di sistema. Ad animarla è ancora la Serie B e la sua struttura. Da 22 squadre a 19 ad agosto, da 19 a 22 oggi, dopo l’ordinanza cautelare con cui il Tar ha accolto il ricorso di tre squadre, Novara, Ternana e Pro Vercelli. Ma sono proprio i club di B a rigettare l’idea della retromarcia. Attaccando Gravina, che oggi esordirà in sede istituzionale al Consiglio nazionale del Coni, per la presentazione della nuova commissione competente sulle iscrizioni ai campionati. Intanto ha preferito seguire la strada della “democrazia”: affidare la valutazione al Consiglio federale, in cui tutte le componenti della Figc sono rappresentate. Martedì dovrà decidere (serve la maggioranza al 75%) sul ritorno della B a 22 e su quali squadre abbiano diritto al ripescaggio".