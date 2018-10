La Repubblica: "Mai dire Serie B, si torna a 22. Calendari da rifare"

L'incredibile vicenda che sta paralizzando il calcio italiano trova spazio anche sui quotidiani generalisti. "Mai dire Serie B, si torna a 22 club calendari da rifare" titola La Repubblica che accenna al maxi risarcimento che le sei società coinvolte potrebbero chiedere alla Figc.

"Dalle 12 di ieri una domanda rimbomba negli uffici della nuova Figc e scuote l’Italia del calcio: e adesso? Cosa succede ora che un’istanza cautelare del Tar ha annullato tutti i provvedimenti che dal 13 agosto avevano ridotto il format della Serie B da 22 a 19 squadre? Il campionato è iniziato il 24

agosto, esattamente due mesi dopo torna in discussione anche il numero delle sue partecipanti. Per trovare risposte, il neo presidente federale Gravina ha convocato una riunione d’urgenza ieri pomeriggio. Ma i quesiti sul tavolo sono troppi per soddisfarli in poche ore. L’orientamento è decidere entro domani in autotutela di tornare alla formula a 22 squadre, per rispettare l’ordinanza del Tribunale amministrativo del Lazio, contro la quale non verrà presentato ricorso: una forma di coerenza, visto che i nuovi dirigenti della Federcalcio avevano sempre manifestato posizioni decisamente critiche verso la sciagurata riforma voluta dalla Lega di B e avallata dal commissario Fabbricini, l’uomo nominato dal Coni per rimettere ordine nel calcio malato, e che ora rischia di dover rispondere in prima persona se i club esclusi chiedessero i danni (12 milioni ognuno)"