© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il Livorno anche il Benevento ha presentato ricorso contro il risultato maturato sul campo contro lo Spezia per il presunto tesseramento irregolare dell’attaccante David Okereke, il cui nome è fra quelli finiti sotto la lente di ingrandimento della Procura di La Spezia, assieme ad altri 12 calciatori, per le modalità dell’arrivo in Italia aggirando le regole sull’immigrazione. Anche in questo caso il Giudice Sportivo di Serie B non ha omologato per il momento il risultato del campo ed è probabile che anche questa volta decida di inviare tutto alla Procura Federale che poi si troverà a dover decidere cosa fare con tempi che però rischiano di essere lunghi: un primo verdetto infatti potrebbe arrivare ad aprile, ma ci sarebbe poi l’appello e il terzo grado con il fortissimo rischio di avere una risposta definitiva solo in estate con il rischio di far sprofondare nel caos anche la prossima stagione.

Lo Spezia ha più volte dichiarato che il tesseramento del nigeriano è regolare e che sono state rispettate tutte le norme federali, ma a questo punto rischia di giocare da qui a fine campionato, ed eventualmente ai play off, con una spada di Damocle sulla testa dovuta alla posizione dell’attaccante. È lecito infatti attendersi che le squadre che hanno perso sul campo contro la squadra di Pasquale Marino percorrano la strada di Livorno e Benevento presentando ricorso e andando a ingolfare ancor di più gli uffici di Giudice Sportivo e Procura Federale facendo finire sub judice la classifica cadetta e le eventuali griglie play off.

Al momento la Lega B e il suo presidente Mauro Balata non hanno commentato la situazione volendo attendere le decisioni della giustizia sportiva e ordinaria (quest’ultima però potrebbe avere tempi ancora più lunghi della prima). Ma c’è il rischio di dover vivere un’altra estate turbolenta fra tribunali e carte bollate, non proprio il massimo per la rinascita più volte auspicata da tutte le componenti del nostro calcio, Gabriele Gravina in testa.