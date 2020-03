La Viola di Superpippo. Quando un regista si trasforma in bomber

Che il Benevento in questa stagione stia facendo un campionato a se è oramai una cosa evidente, un'ovvietà anche per chi conosce marginalmente la Serie B.

Fra le tante note liete della formazione di Filippo Inzaghi ce n'è però una che ad inizio stagione era praticamente impossibile da pronosticare: Nicolas Viola capocannoniere dei sanniti.

In una squadra che annovera attaccanti come Improta, Insigne, Sau e Coda pensare che la palma del miglior realizzatore della squadra ad inizio marzo, ovvero a meno di tre mesi dalla fine della stagione, sarebbe finita nelle mani di un giocatore che di professione fa il regista appare quasi fantascienza.

Eppure questa è la verità. Il centrocampista classe 1989 sta mettendo a referto la miglior stagione in carriera sotto tutti i punti di vista: sia come rendimento generale, sia come gol con 9 centri già in cascina che come assist (6).

E con dodici giornate ancora da disputare c'è tutto il tempo per migliorare ancora statistiche già oggi incredibili.