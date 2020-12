ll punto sulla Serie B - Cadono Salernitana e Spal, Empoli a valanga

vedi letture

L’undicesima giornata del campionato di Serie B inaugurata venerdì sera dai preziosi successi in chiave playoff di Monza e Chievo negli anticipi con Venezia e Reggina si è completata ieri con le altre otto gare. Fa rumore la caduta della capolista Salernitana, sconfitta 3-1 dal Brescia: esordio con il botto sulla panchina delle Rondinelle per Dionigi, subentrato in settimana all’esonerato Lopez. La squadra di Castori resta comunque in vetta con un punto di vantaggio sull’Empoli, che travolge il fanalino di coda Entella con un super Mancuso, autore di un poker. Azzurri da soli al secondo posto davanti alla Spal, battuta dal Cittadella dopo sei vittorie consecutive. Non sa più vincere invece il Lecce di Mancosu, raggiunto in extremis dal Frosinone. Nella parte bassa della classifica pirotecnico 3-3 tra Cremonese e Ascoli. Secondo successo di fila per il Pisa che si impone di misura sul Pordenone. Tre punti fondamentali anche per il Vicenza che espugna l’Adriatico onorando al meglio la memoria di Paolo Rossi.

RISULTATI 11^ GIORNATA

Venezia-Monza 0-2

Chievo-Reggina 3-0

Brescia-Salernitana 3-1

Cremonese-Ascoli 3-3

Lecce-Frosinone 2-2

Pisa-Pordenone 1-0

Virtus Entella-Empoli 2-5

Pescara-Vicenza 2-3

Cittadella-Spal 2-0

CLASSIFICA

Salernitana 23

Empoli 22

Spal 21

Lecce 20

Frosinone 20

Venezia 18

Cittadella 17

Chievo 17

Monza 17

Reggiana 14

Brescia 13

Pordenone 13

Pisa 13

Vicenza 12

Reggina 10

Cosenza 9

Cremonese 9

Pescara 7

Ascoli 6

Virtus Entella 5