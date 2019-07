Lupi all'attacco del mercato. I sei nomi caldi per il Cosenza

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Cosenza molto attivo sul mercato in entrata. Come riporta La Gazzetta dello Sport Raffaele Schiavi del Salernitana e Salvatore Monaco del Perugia sono i nomi caldi per la difesa, con quest'ultimo in leggero vantaggio. Mentre a centrocampo il ds Stefano Trinchera punta a chiudere per Franck Kanoutè del Pescara e per il promettentissimo Ben Kone, ivoriano del Torino Primavera. In attacco, invece, il nome forte è quello di Karamoko Cissè dell'Hellas Verona e Nicholas Pierini, esterno mancino del Sassuolo.