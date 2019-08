Manca un mese - Ascoli, attacco rinnovato. Difesa da sistemare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Puntare in alto attraverso il gioco. È questa la nuova filosofia approdata ad Ascoli con la scelta per la guida tecnica di Paolo Zanetti, giovanissimo tecnico reduce da due ottima stagioni alla guida del SudTirol in Serie C. Esperienza e talento le basi del nuovo corso bianconero.

Affari conclusi - I colpi più importanti, finora, l'Ascoli li ha messi a segno per centrocampo e attacco. Dal Sassuolo è arrivato Gianluca Scamacca, centravanti dell'Italia Under20 quarta all'ultimo mondiale di categoria, per dare peso e una valida alternativa ad Ardemagni. Per la fascia sinistra, invece, si è deciso di puntare su Da Cruz del Parma. Sulla mediana, invece, spiccano gli innesti di Gerbo, tesserato dopo la scomparsa del Foggia, e Brkel, 25enne croato solo intravisto al Genoa.

Cosa manca - Qualcosa ancora deve arrivare. In particolare in difesa. A sinistra serve un cambio per D'Elia, con Perri che potrebbe andare a far esperienza altrove. Infine per il centro del reparto si punta ad un difensore che porti esperienza.

Ascoli (4-3-3): Lanni; Laverone, Brosco, Valentini, D'Elia; Cavion, BRLEK, GERBO; Ninkovic, SCAMACCA, DA CRUZ. Allenatore: Zanetti (nuovo)