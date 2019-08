Manca un mese - Benevento, quattro colpi assestati. Si cerca un laterale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mancato ritorno in Serie A lo scorso anno è servito alla proprietà del Benevento per trovare nuovi stimoli in vista della stagione 2019/2020. Filippo Inzaghi è stato scelto come nuovo allenatore dopo la fine del rapporto con Bucchi: SuperPippo al Vigorito porterà una ulteriore voglia di rivincita, personale, dopo l'esonero dal Bologna lo scorso anno.

Affari conclusi - Il ds Pasquale Foggia si è mosso molto fin dalle prime battute di questo mercato. Schiattarella e Sau sono due nuovi titolari praticamente certi nel nuovo scacchiere sannita e il riscatto di Roberto Insigne dal Napoli ha regalato maggiore sicurezza ad uno dei giocatori più talentuosi della squadra. Gli innesti degli svincolati Volta e Kragl portano grande esperienza.

Cosa manca - I nomi di Andrea Rispoli e Manuel Pasqual, entrambi svincolati, suggeriscono cosa stia ancora cercando il club sannita sul mercato. Soprattutto a sinistra, infatti, c'è il solo Kragl, con Letizia che all'occorrenza può essere adattato.

Benevento (3-4-3): Montipò; Caldirola, VOLTA, Antei; Letizia, Tello, SCHIATTARELLA, KRAGL; Insigne, Coda, SAU. Allenatore: Inzaghi (nuovo)