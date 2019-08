Manca un mese - Chievo, rivoluzione in corso. La fine è lontana

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

La retrocessione dalla Serie A dopo tani anni ha obbligato il club clivense ad attuare una profonda ristrutturazione. Sia in campo che nella dirigenza. Il tandem Pellissier-Marcolini, rispettivamente nuovo ds e tecnico del Chievo, avranno dunque il compito di puntare subito in alto con una squadra nettamente più giovane rispetto a quella delle recenti stagioni nella massima serie.

Affari conclusi - Leverbe e Ivan arrivate dalla Sampdoria regalano verve a difesa e centrocampo secondo il 3-5-2 dell'ex tecnico dell'AlbinoLeffe. In attacco, invece, il volto nuovo è quello di Ceter arrivato dal Cagliari dopo aver ben figurato ad Olbia.

Cosa manca - I problemi legati all'iscrizione al campionato cadetto hanno ritardato il via alle operazioni sul mercato del club del presidente Campedelli. Per questo c'è molto da attendersi in ogni zona del campo. Tomovic, Hetemaj, Vignato, Stepinski e Pucciarelli sono i nomi dei giocatori oggi titolari al Bentegodi che possono salutare. Per ognuno di loro ne dovrà, nel caso, arrivare uno nuovo.

Chievo (3-5-2): Seculin; Tomovic, Cesar, LEVERBE; Vignato, IVAN, Obi, Hetemaj, Garritano; Stepinski, Pucciarelli. Allenatore: Marcolini (nuovo)