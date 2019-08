Manca un mese - Cittadella, si lavora sui dettagli. Con la stessa filosofia

L'aver sfiorato la Serie A per un club piccolo ma ambizioso come il Cittadella ha significato due cose: che si può ambire al grande salto e che la propria filosofia di calcio sia giusta. Guai allora tradire il proprio credo. Marchetti e Venturato andranno avanti per la propria strada. Senza ripensamenti.

Affari conclusi - L'addio di Moncini, rientrato alla SPAL, ha obbligato il club a ricercare una nuova punta. Ecco allora che dalla Sampdoria è arrivato Giacomo Vrioni, talento della nazionale albanese con già una buona esperienza in cadetteria. Vita sulla trequarti invece aggiungerà talento mentre Gargiulo dall'Imolese è un innesto da valutare in cadetteria.

Cosa manca - Una punta in più non farebbe male. Il nome di Riccardo Martignago, svincolato di lusso dopo aver fatto benissimo all'Albissola, potrebbe essere la scelta giusta.

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti; Settembrini, GARGIULO; Branca; VITA; Panico, VRIONI. Allenatore: Venturato (confermato)