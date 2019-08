Manca un mese - Cosenza, Monaco per l'esperienza. Servono gol

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La salvezza conquistata lo scorso anno dal Cosenza con gran parte degli uomini della promozione del campionato precedente ha, di fatto, chiuso un ciclo. Per questo il presidente Guarascio ha affidato a ds Trinchera e al tecnico Braglia le chiavi del nuovo corso.

Affari conclusi - Salutati Dermaku e Varone i Lupi hanno lavorato in ogni zona del campo. Monaco in difesa e Sciaudone a centrocampo sono innesti di esperienza, così come Broh e Trovato regalano gioventù. In mediana intriga la scelta del pescarese Kanouté.

Cosa manca - Serve aggiungere gol al fronte offensivo. Carretta sarebbe un innesto ideale per Braglia. Nel frattempo il ritorno di Baez dalla Fiorentina è vicinissimo. E a centrocampo un paio di elementi in più non guasterebbero.

Cosenza (3-5-2): Saracco; MONACO, Idda, Legittimo; Corsi, SCIAUDONE, Mungo, Bruccini, Bittante; MOREO, Litteri, Allenatore: Braglia (confermato)