Manca un mese - Cremonese, outsider che stuzzica. Serve il bomber

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se c'è una squadra che intriga in vista della prossima stagione per come si è mossa finora sul mercato, quella è senza dubbio la Cremonese di Massimo Rastelli. Dopo due anni di "apprendistato" i grigiorossi si candidano ad un ruolo da protagonista.

Affari conclusi - Caracciolo in difesa porta esperienza, mentre Deli è un giocatore in grado di fare entrambe le fasi a centrocampo. Il laziale Palombi è pronto alla consacrazione in attacco. Stuzzica Zortea dall'Atalanta.

Cosa manca - Una punta serve sicuramente. Daniel Ciofani del Frosinone è il candidato numero uno a rispondere a tale esigenza della Cremonese. Poi occorrerà completare l'organico, magari con qualche elemento in più in difesa.

Cremonese (4-3-3): Agazzi; Mogos, Terranova, ZORTEA, Migliore; DELI, Castagnetti, Arini; Piccolo, PALOMBI, Montalto. Allenatore: Rastelli (confermato)