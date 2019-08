Manca un mese - Frosinone, entrate bloccate. Ciofani pronto all'addio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Scegliere Alessandro Nesta al posto di un allenatore di esperienza come Marco Baroni, tecnico reduce dal finale di stagione scorso, per certi versi è un azzardo. L'ex tecnico del Perugia in Umbria non a convinto a pieno e una piazza esigente come quella Ciociara è tutt'altro che semplice.

Affari conclusi - Al netto dell'ex Palermo Szyminski il mercato in entrata del Frosinone finora è rimasto piuttosto bloccato. Il motivo è da ricercare nei tanti giocatori oggi in rosa per i quali si è parlato di altre destinazioni. Ciano, Paganini, Chibsah, ma soprattutto Ciofani. Una volta definite queste posizioni, così come quelle di altri elementi, partirà la vera campagna acquisti del club del presidente Stipe.

Cosa manca - La rosa è già di ottimo livello e le possibilità economiche della proprietà sono, per la cadetteria, un'ottima garanzia. Fra i big il più vicino all'addio sembra essere Ciofani, con Tutino nome caldo per la sua sostituzione. Potrebbe comunque non bastare visto che, rispetto allo scorso anno, anche Pinamonti, che era in prestito dall'Inter, ha cambiato aria.

Frosinone (3-4-2-1): Bardi; Krajnc, Ariaudo, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello, Beghetto; Ciano, Dionisi; Ciofani. Allenatore: Nesta (nuovo)