Manca un mese - Juve Stabia, caccia a difensore ed erede di Paponi

Tornare in Serie B dopo tanti anni in Lega Pro non è una cosa semplice. Per riuscire a ben figurare in cadetteria la Juve Stabia è chiamata a cambiare volto, aggiungendo esperienza e qualità alla rosa di Fabio Caserta. La conferma del tecnico, però, rimane un'ottima base di partenza.

Affari conclusi - Il ds Ciro Polito ha puntato a portare in Campania tanti elementi di qualità. Addae da Ascoli e Di Gennario dalla Lazio ne sono l'esempio. Ottima la conferma di Germoni sempre dai capitolino. Borri dal Pontedera è un innesto di prospettiva. Del Sole scuola Juve è chiamato al salto di qualità.

Cosa manca - Poli del Carpi è un obiettivo per la retroguardia oramai da tempo, ma ancora l'operazione non è chiusa. Poi servirà un attaccante. Si è parlato di Moncini della SPAL ma la concorrenza è molto ampia. L'addio di Paponi comunque è da ovviare vista l'importanza avuta dall'ex Parma nella promozione dello scorso anno.

Juve Stabia (4-3-3): Branduani; FAZIO, BORRI, Troest, GERMONI; ADDAE, IZCO, Mastalli; ELIA, ROSSI, DEL SOLE. Allenatore: Caserta (confermato)