Manca un mese - Pisa, Siega il colpo. Ma c'è ancora molto da fare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il ritorno in B il Pisa ha deciso di percorrere la strada della continuità cercando di trattenere buona parte dei calciatori protagonisti nell’ultima stagione. Il tutto sotto la guida di mister D’Angelo che nella passata stagione ha messo a segno una vera e propria impresa per come si era messo il campionato dei toscani. E ora si appresta a ripetersi guidando la squadra nerazzurra alla salvezza.

Affari conclusi - In difesa sono arrivati i duttili Aya e Belli, che possono agire sia al centro che sulle corsie laterali e il giovane Meroni, mentre a centrocampo c’è stata la conferma di Marin e l’arrivo di un calciatore che conosce bene la categoria come Pinato, che affincherà quasi certamente De Vitis e Gugher in mezzo. Il colpo del mercato però al momento è rappresentato da Nicholas Siega, trequartista di qualità e comprovata esperienza nella categoria.

Cosa manca - Servono ancora alcuni tasselli per completare il mosaico. Innanzitutto uno o due terzini a seconda della volontà di utilizzare Belli a destra in luogo di Birindelli. In questo caso però, vista la probabile partenza di Masi, bisognerebbe intervenire con un centrale. Dopo Pinato e Marin servirà un altro innesto in mezzo al campo con una mezzala d’esperienza e qualità. Anche in avanti qualcosa andrà fatto visto che Moscardelli non è più un giovanotto ed Eusepi è in uscita. In più Pesenti è una scommessa, che può anche essere vinta, a questi livelli avendo giocato poco in Serie B. Il club poi dovrà lavorare molto sulle uscite di quei giocatori che non fanno parte dei piani di mister D'Angelo o hanno bisogno di giocare con maggiore continuità per continuare nel loro percorso di crescita.

Pisa (4-3-1-2): Gori; Birindelli, BELLI, Benedetti, AYA; De Vitis, Gucher, PINATO; SIEGA; Masucci, Marconi. Allenatore: D'Angelo (confermato)