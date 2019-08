Manca un mese - Pordenone, attacco già da B. Dietro manca qualcosa

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Il Pordenone dopo aver conquistato una Serie B a lungo agognata e sognata non ha alcuna intenzione di fare da semplice comparsa. Per questo il patron Lovisa ha deciso di investire per dare a un allenatore navigato come Attilio Tesser una squadra che possa ben figurare e togliersi delle soddisfazioni. Non sarà facile, ma se i neroverdi riusciranno a ambientarsi in fretta alla categoria nulla gli sarà precluso anche grazie a una società solida e paziente alle spalle.

Affari conclusi - La società ha subito piazzato i colpi con il ritorno di Candellone e gli arrivi di calciatori di categoria come Chiaretti, Strizzolo e Monachello a completare il reparto avanzato. In mezzo al campo invece è arrivato un giovane promettente come Pobega, mentre la difesa è stata rinforzata dall’esperto Camporese e da due giovani di valore come Vogliacco e Zanon. In porta Bindi se la giocherà con Di Gregorio che dopo tanta Serie C è pronto a mettersi in luce anche in B.

Cosa manca - Un terzino destro è in cima alle priorità con Filippo De Col dello Spezia come obiettivo primario, ma è probabile che qualcosa venga fatto anche in mezzo al campo per dare maggiori alternative a mister Tesser in vista di un campionato lungo e faticoso. L’attacco invece sembra il reparto meno bisognoso di rinforzi dopo i tre colpi già piazzati.

Pordenone (4-3-1-2): DI GREGORIO; Semenzato, Barison, CAMPORESE, De Agostini; POBEGA, Burrai, Misuraca; CHIARETTI; MONACHELLO, STRIZZOLO. Allenatore: Tesser (confermato)