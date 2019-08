Manca un mese - Spezia, Italiano la novità. Davanti manca qualcosa

Anche qui si riparte con un nuovo allenatore come Vincenzo Italiano, protagonista in C con il suo Trapani, ma da un’idea di gioco che va in continuità con l’ex Marino. L’obiettivo è come sempre quello di puntare ai play off attraverso il bel gioco e lanciare nuovi talenti come successo un anno fa con Okereke. La società è solida con Volpi saldamente al comando nonostante le voci che lo vogliono sempre lontano dalla Spezia, ma che mai si concretizzano e il dg Angelozzi è una certezza per la categoria.

Affari conclusi - In difesa ha rinnovato il capitano Terzi ed è stato confermato Capradossi. In più sono arrivati Marchizza e Ramos. È poi sbarcato nel golfo l’altro Ricci, Federico, che ora potrà giocare assieme al gemello Matteo come ai tempi delle giovanili della Roma. Fra i pali si è scommesso sul giovane Krapikas. Infine la sorpresa potrebbe essere rappresentata da Burgzorg, olandese arrivato per sostituire Okereke con il sogno di ripercorrerne i passi.

Cosa manca - Un portiere d’esperienza, visto che Bassi è in uscita, che possa fare da chioccia al lituano: Provedel è più che un’idea. Un terzino a destra qualora dovesse partire, come pare probabile, De Col. E poi l’attacco che necessita di un attaccante di peso visti i problemi fisici di Galabinov. I due nomi più caldi sono quelli di Dickmann e Moncini della SPAL e Pucino della Salernitana. A centrocampo invece qualcosa potrebbe muoversi a seconda delle occasioni che si presenteranno.

Spezia (4-3-3): KRAPIKAS; Vignali, Terzi, CAPRADOSSI, RAMOS; Maggiore, M. Ricci, Mora; F. RICCI, Galabinov, Gyasi. Allenatore: Italiano (nuovo)