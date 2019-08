Manca un mese - Trapani, asse col Parma. Ma dietro serve di più

© foto di Giuseppe Scialla

Non è stato un avvio semplice quello del Trapani. Dopo la conquista della Serie B infatti c’è stato un periodo di assestamento societario che ha fatto temere di perdere quanto faticosamente conquistato prima dell’intervento salvifico di Heller. Perso Italiano si riparte da Baldini sulla panchina, un tecnico reduce da un paio di stagioni fuori dai grandi giri (ha allenato nei settori giovanili di Roma e Juventus) e pronto a rilanciarsi in Sicilia.

Affari conclusi - Il club punta su un asse con il Parma dell’ex Faggiano da cui sono arrivati Dini, Scognamillo, Cauz e Golfo. A questi si aggiungono gli atalantini Carnesecchi e Colpani, e il promettente Candela dal Genoa sulla corsia di destra, mentre a sinistra si punta sull’esperienza di Jakimovski. In avanti confermato Nzola.

Cosa manca - Servono certamente dei centrali di difesa visto che al momento in rosa ce ne sono appena tre. Del Prete e Diakhitè i nomi d’esperienza che potrebbero fare al caso dei siciliani. Anche in mezzo al campo potrebbero esserci innesti con gli occhi puntati sul promettente juventino Nicolussi Caviglia. In attacco infine potrebbe servire un esterno a destra per il tridente che ha in mente il tecnico Baldini.

Trapani (3-4-3): CARNESECCHI; Pagliarulo, SCOGNAMILLO, Joao Silva; CANDELA. COLPANI, Taugourdeau, JAKIMOVSKI; GOLFO, Nzola, Ferretti. Allenatore: Baldini (nuovo)