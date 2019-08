Manca un mese - V. Entella, tanti giovani in rampa. Manca un pò di estro

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Una Serie B riconquistata dopo un’annata lunghissima vissuta sopratutto fra le aule dei tribunali e poi una rincorsa infinita con il sorpasso all’ultima curva sul Piacenza che ha restituito il maltolto con 9 mesi di ritardo. Per la Virtus Entella la prossima Serie B sarà l’occasione di confermare quanto di buono mostrato nelle ultime annate con alle spalle una società solidissima e seria e in panchina un tecnico che a il fatto suo come Boascaglia.

Affari conclusi - Già diversi gli acquisti messi a segno dai liguri che puntano sui giovani da lanciare come sempre. In porta è arrivato il Contini dal Napoli ad affiancare la bandiera Paroni, mentre in difesa gli innesti più interessanti sono Sernicola e Valietti sulle corsie esterne, con Coppolaro che nonostante i 22 anni ha già esperienza da vendere. A centrocampo è tornato Crimi dallo Spezia ed è arrivato un altro profilo interessante come Settembrini, mentre in attacco gli occhi sono puntati su Manuel De Luca.

Cosa manca - Dopo molti arrivi adesso è il turno delle partenze per sfoltire una rosa molto ampia in ogni settore. Oltre a Mota Carvalho, destinato alla Juventus che poi deciderà a chi girarlo, i nomi caldi in uscita sono quelli di Puntoriere, Currarino, Leonardo Gatto. Ma è probabile che si cercherà una sistemazione anche ad altri giovani ritenuti ancora non pronti per la Serie B. Per quanto riguarda le entrate invece si cerca un giocatore d’estro con Schenetti, Morosini e Falletti in cima ai desideri.

Virtus Entella (4-3-3): Paroni; SERNICOLA, Baroni, Pellizzer, VALIETTI; SETTEMBRINI, Crimi, Eramo; M. DE LUCA, Mancosu, G. De Luca. Allenatore: Boscaglia (confermato)