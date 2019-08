Manca un mese - Venezia, Zuculini e Vacca per il nuovo corso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo lo spavento dell’ultima stagione, con la Serie B persa ai play off – dopo una lunghissima attesa – e poi riconquistata per la mancata iscrizione del Palermo, il Venezia ha deciso di azzerare tutto e ripartire con un nuovo progetto ambizioso fin dalla scelta dell’allenatore: l’emergente Alessio Dionisi che ha stupito tutti con l’Imolese in Serie C l’anno passato. Tacopina è pronto a rilanciare la squadra nell’anno del centenario e riprendere il cammino di due stagioni fa con Inzaghi in panchina.

Affari conclusi - Tanti, anzi tantissimi: da Pomini fra i pali all’arrivo dei difensori Cremonesi, Marino, Lakicevic e Felicioli. Poi in mezzo al campo con Vacca e Zuculini a portare esperienza, qualità e carattere ai lagunari e i giovani di prospettiva Gavioli e Caligara a cercare di ritagliarsi uno spazio importante, senza dimenticare Fiordilino. Anche in avanti sono stati tanti i cambi con il ritorno in Serie B di Aramu e l’arrivo di Capello dal Padova.

Cosa manca - Qualcosa in uscita andrà fatto per sfoltire una rosa al momento molto ampia, magari mandando a giocare quei giovani che rischierebbero di avere poco spazio. Poi un terzino sinistro che possa giocarsi la maglia con Felicioli, mentre nel reparti centrale con la conferma di Modolo la rosa è sistemata. Se poi ci saranno occasioni il patron Tacopina non se le farà sfuggire, ma al momento la palla passa a Dionisi che vuole valutare attentamente la rosa prima di avanzare richieste.

Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; LAKICEVIC, Modolo, MARINO, FELICIOLI; ZUCULINI, VACCA, FIORDILINO; ARAMU; CAPELLO, Bocalon. Allenatore: Dionisi (nuovo)