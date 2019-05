Mediaset. 20 punti al Palermo e Foggia in C: cambia il play-out

© foto di Aldo Sessa/TuttoPalermo.net

In attesa della decisione della Corte d'Appello della FIGC, emergono indiscrezioni a mezzo stampa. Mediaset scrive che cambia la decisione della Corte sul Palermo che sarà penalizzato di 20 punti. La squadra siciliana era stata condannata in primo grado alla retrocessione in C. Per effetto di questa sentenza, invece, retrocede il Foggia oltre al Padova e il Carpi. Il playout per la quarta retrocessione sarà tra Salernitana e Venezia.