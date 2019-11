Messaggero Veneto (ed. Pordenone): "I ramarri hanno ancora fame"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

"Il Pordenone ha ancora fame": così il Messaggero Veneto (ed. Pordenone) in prima pagina. "Oggi a Chiavari per vincere" è il grido di battaglia dei friulani. L'Entella ha conquistato 10 punti su 15 in casa, il Pordenone solo 4 su 18 in trasferta ma Tesser oggi al Comunale di Chiavari vuole andare per vincere e si appresta ad affrontare la sfida con ottimismo.