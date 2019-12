Un matrimonio virtualmente iniziato, e poco importa se solo il Pescara sapesse di aver goduto delle prestazioni di Zlatan Ibrahimovic, ignaro della sua presenza in Abruzzo: è stato bello finché è durato.

Ma è adesso tempo dei saluti, e il club di patron Sebastiani, attraverso Twitter, comunica l'addio: Milan a un passo?

GRAZIE PER TUTTO #IBRA!

THANK YOU FOR EVERYTHING! 🙏🏻#AmoPescara | #Ibrahimovic pic.twitter.com/YMgLT1y5h2

— Pescara Calcio (@PescaraCalcio) December 26, 2019