Non c'è due senza tre. Bentivoglio finisce nel mirino del Chievo

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nonostante l'addio al Venezia per scadenza di contratto, Simone Bentivoglio potrebbe continuare a giocare in Veneto. Secondo quanto riportato da L'Arena il centrocampista classe 1985 sarebbe l'ultima idea del Chievo. Bentivoglio ha già indossato la maglia dei clivensi in due occasioni distinte: dal 2007 al 2011 e poi dal 2012 al 2014.