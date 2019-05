Palermo retrocesso. Macaione: "Sentenza incomprensibile"

© foto di Francesco Paolo Palazzo/TuttoPalermo.net

Ospite delle colonne di Mediagol Vincenzo Macaione, presidente del Palermo, ha così commentato la sentenza del TFN che ha sancito la retrocessione del club rosanero in Serie C: “La sentenza è vergognosa, oltre che incomprensibile. Faremo di tutto per avere giustizia, stiamo già preparando il ricorso. Noi siamo sempre sereni e ci affidiamo al nostro team di professionisti, inoltre in queste ore sono con la proprietà per continuare il percorso di ristrutturazione della società, nulla è cambiato per noi e per Arkus”.