© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cosenza può vantare un tifoso in più in questo finale di stagione. Si tratta del fantasista dell’Atalanta Alejandro Gomez che attraverso i propri canali social ha voluto fare gli auguri al suo ex compagno al Catania Mariano Izco dopo la firma di questi con il club calabrese. “Era più facile restare a casa, non hai mollato un centimetro...in bocca al lupo fratello. - ha scritto El Papu rivolgendosi poi al Cosenza – Da oggi avrete un tifoso in più”.