Pescaramanzia: il nuovo trend del Pescara. Contro la sfortuna!

“Anno bisesto anno funesto”, recita un noto detto popolare, che affonda le sue radici in tempi antichi, quelli romani. Probabilmente la fama negativa degli anni bisestili deriva dal fatto che febbraio, per gli antichi romani, era il mese preposto ai riti dedicati ai defunti, ma in questo 2020 - in piena pandemia - si è andati incontro anche al tanto temuto - sempre per le superstizioni popolari - venerdì. Giorno doppiamente carico di sfortuna poiché per i paesi di origine greco-latina il 17 è il giorno sfortunato per antonomasia, mentre il venerdì quello legato alla morte di Gesù.

Si sono quindi sprecate battute e credenze varie... ironicamente risolte dal Pescara. Che con un simpatico gioco di parole, su Twitter, ha cercato di allontanare la sfortuna!