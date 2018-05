I play-off a 90 minuti dalla fine: Bari-Cittadella e Venezia-Perugia

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Quando mancano 90 minuti alla fine del campionato in ottica play off restano ancora da dirimere diverse questioni. Oltre a chi sarà promosso (Frosinone, Parma e Palermo si giocano l'ultimo posto diretto) ci sono ancora da decidere le posizioni finali che potrebbero cambiare la griglia play off. Chi mancherà la promozione diretta infatti dovrà cercare di guadagnare almeno il terzo posto, ora nelle mani del Parma, con il Palermo che potrebbe rischiare di scivolare anche al quarto posto qualora il Venezia dovesse vincere e i rosanero perdere o pareggiare (i lagunari hanno la meglio negli scontri diretti). La squadra di Inzaghi dovrà anche difendere il suo quinti posto dall'assalto del Bari che si trova a due punti di distanza e potrebbe provare un sorpasso in extremis, mentre il Cittadella può superare il Bari, ma difficilmente il Venezia. In caso di arrivo a pari punti fra le due venete infatti si dovrebbe andare a vedere la differenza reti globale con i lagunari che al momento sono a +15, mentre i padovani a +11. Unico certo della propria posizione è il Perugia che chiuderà quarto avendo gli scontri diretti sfavorevoli con il Cittadella. A 90 minuti dalla fine quindi il quadro dei play off vedrebbe Bari-Cittadella e Venezia-Perugia con la vincente del primo scontro che andrebbe a sfidare il Parma e quella del secondo il Palermo.

Bari-Cittadella (Vincente contro il Parma)

Venezia-Perugia(Vincente contro il Palermo)