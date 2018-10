Riparte la B, la capolista Pescara all'esame Spezia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sosta per le nazionali, la serie B riparte con il botto. Domani sera l'anticipo di alta classifica fra la capolista Pescara e lo Spezia, attualmente quarta forza del campionato.

La squadra di Pillon è ancora imbattuta in questa serie B. Sette partite giocate, 15 punti frutto di quattro vittorie e tre pareggi. Stesso numero di vittorie per gli Aquilotti, che tuttavia sono stati sconfitti in ben tre occasioni (Venezia, Cremonese e Verona).

Pillon recupera Monachello anche se non al meglio, davanti i riflettori sono puntati su Leonardo Mancuso, capocannoniere del Delfino con tre reti realizzate in questo avvio.

Marino punta sul carattere della squadra per battere la capolista: "Il Pescara è ancora imbattuto in questo campionato, servirà il giusto approccio alla gara".