Riparte la B, Liverani guida la sorpresa Lecce contro il suo passato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lecce-Palermo, sfida di altissima classifica in serie B. Liverani sfida il suo passato, con l'attuale tecnico dei giallorossi che in carriera ha vestito la maglia dei rosanero per tre stagioni: "Sarà la prima volta da avversario, ma non provo rancore per il patron, anche se da lui mi sarei aspettato più riconoscenza e rispetto per il contributo che io e altri compagni più esperti avevamo dato nel progetto di crescita del gruppo", ha detto l'attuale tecnico del Lecce. I giallorossi sono una delle sorprese di questa prima parte di campionato: dopo un inizio difficile (due pareggi ed il ko con l'Ascoli), i pugliesi hanno trovato la quadra ed hanno conquistato tre vittorie ed un pari.

In casa Palermo, tanto per cambiare, è andata in scena l'ennesima rivoluzione. Dopo il ko con il Brescia è stato esonerato Tedino, con Zamparini che ha richiamato in panchina Stellone. Subito un successo per il "nuovo" allenatore con il Crotone, adesso la super sfida con il Lecce per cercare di recuperare punti sulla capolista Pescara.