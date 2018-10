Riparte la B, Venezia a caccia della svolta con l'Uomo Ragno

Dopo l'esonero di Vecchi, il Venezia riparte da Walter Zenga. Per l'Uomo Ragno subito un difficile esame con una delle squadre favorite per la promozione, l'Hellas Verona di Grosso, attualmente al secondo posto in classifica.

Appena 4 punti in classifica per i lagunari, che dopo la vittoria all'esordio con lo Spezia, hanno collezionato solo sconfitte ed un pareggio (con il Livorno) nelle altre cinque gare disputate. L'esonero di Vecchi e l'arrivo di Zenga potranno portare nuova linfa alla squadra.

Il Verona, dopo aver inanellato quattro vittorie di fila, ha subito un brusco stop nelle ultime due giornate: due sconfitte in altrettante gare, con Salernitana e Lecce. Grosso cerca quindi il riscatto, contro un Venezia furente e deciso a dare una scossa alla propria stagione.