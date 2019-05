I sogni di Laribi: "Serie A con l'Hellas e un campetto nella mia città"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da La Gazetta dello Sport il centrocampista dell’Hellas Verona Karim Laribi ha parlato non solo della corsa verso la Serie A con la maglia gialloblù, ma anche del progetto di riaprire un campetto, quello in cui è cresciuto nell’interland di Milano, per ridare ai giovani un punto di ritrovo e integrazione. “Manca solo un passaggio burocratico, ma siamo pronti a regalare alla nostra città (San Donato Milanese NdR) un punto di ritrovo per i giovani. - esordisce Laribi – Lì sono cresciuto dall’età di 3-4 anni e qualche negro me lo sono beccato, ma ho imparato a scrollare le spalle e fregarmene. In Tunisia comunque è peggio. Quando mi hanno convocato con la nazionale ho subito più prese in giro in quello spogliatoio perché sono nato qui”.

Spazio poi anche al sogno Serie A da inseguire nei play off – domani la prima sfida contro il Perugia – con la maglia dell’Hellas: “Voglio realizzare il sogno di riportare in A il Verona partendo dalla sfida col Perugia. Vedo grande equilibrio in questi spareggi e credo che i tifosi possano fare la differenza e noi abbiamo un grande pubblico a sostenerci”.