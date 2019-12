Una nota curiosa accomunava Pisa e Salernitana,rimaste le uniche formazioni di Serie B ad aver mandato a rete solo i calciatori che partivano titolari nei vari match. Con loro, anche il Crotone, che aveva però sfatato il tabù con Luca Marrone, a segno nella gara pareggiata contro il Cittadella.

Ieri, è stata invece la volta dei campani: subentrato al 57' (a rimpiazzare Cicerelli), Lamin Jallow ha segnato il gol che è valso il momentaneo pareggio proprio contro il Crotone, poi battuto per 3-2 all' "Arechi".

Stasera in campo scenderà il Pisa: vedremo quello che succederà.