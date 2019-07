© foto di Federico Gaetano

Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Lucas Chiaretti il Pordenone è pronto a piazzare altri tre colpi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i Ramarri nelle prossime ore definiranno con il Torino per il ritorno in prestito del bomber Luca Candellone e con la Juventus per quello di Alessandro Vogliacco.

Infine dalla Fiorentina può arrivare Luca Zanon.