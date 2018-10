Tuttosport apre: "Il Lecce guarda al futuro con un occhio al passato"

"Hai tra i 6 e i 16 anni e vuoi divenrare un giocatore dell'Ajax? Unisciti ai clinic del'Abcoude e diventa il nuovo Matthijs de Ligt". La società olandese, dilettantistica, cresce giovani prospetti da anni: nel verde della zona della Vinkeveense Plassen, non distante da Utrecht, è...

L'ascesa di De Ligt. Il futuro dell'Olanda e già modello per i giovani

Fiorentina, il Napoli non si arrende: Chiesa è il sogno di De Laurentiis

Da Malcom a Pastore: i grandi colpi dell'estate che per ora non incidono

L'ascesa di De Ligt. Il futuro dell'Olanda e già modello per i giovani

Dolberg e Lobotka: il Napoli cerca il colpo all'estero per il 2019

Napoli, riecco Arias: a gennaio altro tentativo per il terzino colombiano

Nava: "Milan con le due punte? Non adesso"

Dzeko: "Ritorno in Premier? Vedremo, ma sono felice a Roma"

Milan, il Fulham fa sul serio per Musacchio: pronto assalto a gennaio

Genoa, Perinetti: "Cambio Ballardini-Juric non inciderà su Piatek"

Frosinone, Stirpe conferma Longo: "Non è mia intenzione esonerarlo"

"Il Lecce guarda verso il futuro con un occhio al passato". Questa l'apertura di Tuttosport dedicata alla terza della classe in Serie B. Domenica infatti i salentini affronteranno il Palermo, sconfitto all'ultima giornata nel 2003 con la conseguente promozione in Serie A.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy