Tuttosport: "Balata vuole ripartire: la B sceglie di giocare"

"Balata vuole ripartire: la B sceglie di giocare". Questo il titolo a pagina 6 su Tuttosport in riferimento alla ripartenza anche del campionato di Serie B: "Quasi tutte le società sono propense a concludere il campionato, l'unico no convinto dal Perugia. La Spezia chiede i play off e play out allargato, mentre la Juve Stabia è per la ripresa in autunno".