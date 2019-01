Tuttosport: "Benevento ambizioso. Punta Ceravolo e Barba"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Benevento al centro dei riflettori per quanto riguarda il mercato di Serie B. Del club sannita si occupa Tuttosport nel pezzo dal titolo "Benevento ambizioso. Punta Ceravolo e Barba". "Per l'attaccante del Parma - si legge - sarebbe un ritorno, per il difensore del Chievo si può chiudere oggi".