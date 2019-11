Tuttosport, Benevento-Crotone: "E' uno show per 10.000"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Tuttosport in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 29, uno spazio per la sfida clou di oggi ovvero Benevento-Crotone con questo titolo: "E' uno show per 10.000". Lo stadio sarà pieno ed Inzaghi sa l'importanza del match: "Una Serie B mai così equilibrata". Il Crotone ci crede, Stroppa: "Gara spettacolare, non decisiva".